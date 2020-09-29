Москву и Петербург задумали соединить веломаршрутом

Велосипедисты завершили исследовательскую поездку из Москвы в Петербург. Теперь между городами появится новый веломаршрут протяженностью более тысячи километров. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

«В эти выходные завершилась исследовательская велоэкспедиция по маршруту Москва — Санкт-Петербург в рамках создания веломастерплана между двумя столицами. Экспедиция продлилась 16 дней, исследование прошло по маршруту <…> длиной 1150 километров», — рассказали в Ростуризме.

Участники заезда стартовали из Конаково и проехали через такие города, как Тверь, Великий Новгород, Павловск и Пушкин.

«Экспедиция показала, что маршрут обладает высоким туристическим потенциалом. На пути расположено множество достопримечательностей культурного, природного и религиозного значения. Среди них Юрьев монастырь и Нило-Столобенская Пустынь», — отметили в ведомстве.

Велосипедисты имели разный уровень подготовки. Это помогло определить комфортный ежедневный километраж для неподготовленного туриста. После экспедиции специалисты смогут создать дорожную карту и понять какие участки требуют первоочередной реновации. Участники оценили состояние не только дорог, но и объектов инфраструктуры.

«Прошедшая велоэкспедиция –– начальная стадия первого в России исследования велоинфраструктуры такого масштаба. Далее на основе отзывов участников велозаезда, профессионалов и неравнодушных велолюбителей, кто поделился идеями на сайте, будет уточняться трассировка маршрута в рамках разработки мастер-плана», — сообщила партнер КБ «Стрелка» Варвара Мельникова.

Она добавила, что будущий маршрут постараются сделать безопасным. На всю разработку мастер-плана потребуется несколько месяцев.