Москвовед Калашников оценил предложение переименовать Луков переулок в честь Жириновского

Представители ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Владимира Жириновского. Москвовед и экскурсовод Виталий Калашников в разговоре с «Ридусом» рассказал, почему не согласен с этим предложением.

Он рассказал, что этот переулок носит свое название с XVIII века. Тогда там располагалось домовладение некоего артиллерии подлекаря Михаила Луковникова.

«В советское время очень многие улицы переименовывали, а Луков переулок устоял. 400 лет за ним это название закреплено. Смысла его менять я не вижу, как и другие исторические названия», — сказал Калашников.

Он предложил, если и называть что-то именем Жириновского — например, с согласия ректората, один из вузов, где читал лекции политик, или же дать такое название одному из проектируемых проездов в городе, которые пока вообще остаются безымянными.