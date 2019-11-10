Москвичку выгнали из Третьяковки за кормление грудью

«Не прошло от нашей экскурсии и 15 минут, как я услышала за спиной голос наблюдательницы.

Она очень спешила мне сообщить о недопустимости происходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ребенку, который устал и начал хныкать. Я понимаю, что на этом моменте многие закончат читать, выписав мне диагноз», — написала пользовательница @Pinsiberia.

Молодая мама отметила, что каждый раз, оказываясь вне дома, носит одежду, учитывающую окружающую обстановку. Например, капюшон от рюкзака не просто прикрывал голову ребенка, но и скрывал весь процесс поглощения им грудного молока.

«Не делаю из процесса перформанс. Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей», — заявила женщина.

Она рассказала, что ее система ценностей не позволяет игнорировать потребности ребенка. Ситуацию, когда ее попросили покинуть галерею, молодая мама назвала негуманной, так как увидела в этом отказ в ее социализации.

Женщина написала, что к ней подошла наблюдательница зала и «очень настойчиво» попросила ее покинуть культурное учреждение, упомянув, что ее за подобный «перфоманс» наказывают. Также смотрительница привела и другие аргументы: «Не дай бог увидят всяческие дети и их родители, или иностранные туристы», «Кормить надо в предназначенных местах», «Это неприлично». Любопытно, что москвичка в этот момент пребывала в зале, где были вывешены картины с кормящими грудью женщинами. А в соседнем помещении находились статуи обнаженных людей.

Москвичка рассказала: не выдержав давления, она вышла в холл, а потом обследовала здание на предмет комнаты матери и ребенка. Но такого помещения она не обнаружила. В туалет была огромная очередь, да и не считает молодая мама эту комнату подходящей для кормления младенца. В результате она покинула Третьяковку, «не выдержав давления».

«Я злилась… на саму систему, которая ультимативно мне сообщает, что я в своем актуальном состоянии (это называется молодая мать с активным образом жизни) неуместна для пространства культурного просвещения», — заключила жительница Москвы.