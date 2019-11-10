  • Москвичку выгнали из Третьяковки за кормление грудью

    10 ноября 2019, 21:42

    Светлана Степанова

    Жительница Москвы вместе с родственниками посетила Третьяковскую галерею, в которой не была с 11 лет. Когда ее грудной сын проголодался, она начала его кормить с использованием эргорюкзака, скрывающего процесс кормления. В результате женщину выгнали из музея. Ситуацию она описала в социальной сети Instagram.
    Москвичку выгнали из Третьяковки за кормление грудью

    «Не прошло от нашей экскурсии и 15 минут, как я услышала за спиной голос наблюдательницы.

    Она очень спешила мне сообщить о недопустимости происходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ребенку, который устал и начал хныкать. Я понимаю, что на этом моменте многие закончат читать, выписав мне диагноз», — написала пользовательница @Pinsiberia.

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    Молодая мама отметила, что каждый раз, оказываясь вне дома, носит одежду, учитывающую окружающую обстановку. Например, капюшон от рюкзака не просто прикрывал голову ребенка, но и скрывал весь процесс поглощения им грудного молока.

    «Не делаю из процесса перформанс. Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей», — заявила женщина.

    Она рассказала, что ее система ценностей не позволяет игнорировать потребности ребенка. Ситуацию, когда ее попросили покинуть галерею, молодая мама назвала негуманной, так как увидела в этом отказ в ее социализации.

    Женщина написала, что к ней подошла наблюдательница зала и «очень настойчиво» попросила ее покинуть культурное учреждение, упомянув, что ее за подобный «перфоманс» наказывают. Также смотрительница привела и другие аргументы: «Не дай бог увидят всяческие дети и их родители, или иностранные туристы», «Кормить надо в предназначенных местах», «Это неприлично». Любопытно, что москвичка в этот момент пребывала в зале, где были вывешены картины с кормящими грудью женщинами. А в соседнем помещении находились статуи обнаженных людей.

    Москвичка рассказала: не выдержав давления, она вышла в холл, а потом обследовала здание на предмет комнаты матери и ребенка. Но такого помещения она не обнаружила. В туалет была огромная очередь, да и не считает молодая мама эту комнату подходящей для кормления младенца. В результате она покинула Третьяковку, «не выдержав давления».

    «Я злилась… на саму систему, которая ультимативно мне сообщает, что я в своем актуальном состоянии (это называется молодая мать с активным образом жизни) неуместна для пространства культурного просвещения», — заключила жительница Москвы.