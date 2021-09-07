Москвичку осудят за издевательства над приемными дочерьми

В Москве перед судом предстанет 48-летняя местная жительница, которая систематически издевалась над приемными дочерьми-инвалидами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Об издевательствах узнала горничная одной из гостиниц в Сочи, где москвичка отдыхала вместе с детьми. Женщина зашла в номер и увидела, то девочки привязаны к кроватям. Выяснилось, что их регулярно избивали и связывали. Горничная вызвала правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.