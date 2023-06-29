Общество 29 июня 2023, 13:33 Москвичку обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за радужной рамки для номера машины Shot: москвичку обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за радужной полоски на номерной рамке машины Freepik

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Москвичку попросили проверить на пропаганду ЛГБТ из-за радужной линии на рамке для номера машины. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина обнаружил на паркинге в Рязанском районе автомобиль Nissan с радужной полоской под номерами. Он немедленно заявил об этом в полицию.

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Собственница автомобиля сообщила журналистам, что ездит с такой рамкой уже десять лет. По словам девушки, разноцветный декор не имеет какой-либо подоплеки.

Ранее пропаганду ЛГБТ нашли в студенческом показе мод в Дагестане.