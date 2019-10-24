Москвички выбрали идеального мужчину

Психолог Лидия Любимова отметила, что в последнее время девушки чаще выбирают вторую половинку по знаку зодиака.

«История, связанная с кармой, предназначением, целями и задачами сейчас находится в тренде. Имеет она под собой некоторую смысловую нагрузку. Сейчас большое значение отдается материальной стороне вопроса. Все девушки хотят, если не директора фирмы или начальника отдела, то, по крайне мере, хорошо образованного молодого человека», — отметила Любимова.

По ее оценке, москвички предпочитают мужчин с высшим образованием, знанием языков и с перспективой карьерного роста. Специалист также подчеркнула, что девушки почти не говорят о желаемой внешности спутника. Тем не менее, они «не сбрасывают со счетов такие качества, как щедрость, легкость и юмор в общении».

«Самое главное для каждой девушки — не выбирать по внешним данным. Основные параметры для мужчин, чтобы он был харизматичен, самодостаточен, в жизни был обеспечен, мог и умел зарабатывать деньги. Если он будет чист и ухожен — это минимальные данные, которые приняты в социуме. Ум, харизма, стержень, самодостаточность и обеспеченность, возможность идти вперед и самосовершенствоваться — важные параметры, которые должны быть у мужчины», — добавила сваха Валентина Закоцола.

Она также заметила, что предпочтительны спортивные мужчины среднего роста 170-176 см, обладающие стилем и ухоженностью.