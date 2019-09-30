Москвичке продали смертельно больную собаку

Елена рассказала, что 14 сентября вместе детьми заехала на рынок, где малыши уговорили ее купить собаку. В итоге семья приобрела двухмесячного щенка карликового пуделя. По словам женщины, первое время питомец был ласков и игрив, а затем резко стал «угасать».

«Я отвезла его к ветеринару, там поставили диагноз „короновирусная инфекция, энтерит“ — очень заразное и тяжелое инфекционное заболевание. Я надеялась спасти девочку, отвезла ее в Красногорск в стационар, там ей ставили капельницы. Но врачи предупредили, что шансов почти нет. В результате она умерла через два дня», — рассказала Елена.

По ее словам, деньги за щенка его бывшие хозяева не вернули. Москвичка объяснила, что неоднократно звонила женщине, которая продала животное, чтобы предупредить о болезни. Однако связаться с ней так и не удалось.

«Жалко очень, это как маленький малыш. Дети очень переживали, им всего 12, восемь и пять лет, они очень близко к сердцу принимают», — поделилась она.

Елена отметила, что собаку покупать не передумала, но теперь будет брать щенка с прививками и из питомника.