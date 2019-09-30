  • Москвичке продали смертельно больную собаку

    30 сентября 2019, 17:18

    Анастасия Карпеева

    Жительница Москвы купила щенка за 15 тысяч рублей. Через пару дней животное скончалось от тяжелого инфекционного заболевания. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Елена рассказала, что 14 сентября вместе детьми заехала на рынок, где малыши уговорили ее купить собаку. В итоге семья приобрела двухмесячного щенка карликового пуделя. По словам женщины, первое время питомец был ласков и игрив, а затем резко стал «угасать».

    «Я отвезла его к ветеринару, там поставили диагноз „короновирусная инфекция, энтерит“ — очень заразное и тяжелое инфекционное заболевание. Я надеялась спасти девочку, отвезла ее в Красногорск в стационар, там ей ставили капельницы. Но врачи предупредили, что шансов почти нет. В результате она умерла через два дня», — рассказала Елена.

    По ее словам, деньги за щенка его бывшие хозяева не вернули. Москвичка объяснила, что неоднократно звонила женщине, которая продала животное, чтобы предупредить о болезни. Однако связаться с ней так и не удалось.

    «Жалко очень, это как маленький малыш. Дети очень переживали, им всего 12, восемь и пять лет, они очень близко к сердцу принимают», — поделилась она.

    Елена отметила, что собаку покупать не передумала, но теперь будет брать щенка с прививками и из питомника.