Москвичка за деньги прописала в своей квартире 562 человека

В Москве задержали женщину, которая прописала в своей квартире 562 человека. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, женщина за деньги массово прописывала людей в своей квартире в поселке Рогово. Сколько москвичка брала за услуги, не уточняется. Все эти люди прибыли из южных регионов страны. Как оказалось, в этом помещении никто не жил, оно всегда пустовало. Сама москвичка жила в другом месте.

В результате возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Жительница удмуртской столицы прописала в своей квартире более 50 иностранных граждан. Так она зарабатывала себе на жизнь. За незаконную деятельность ей грозит до трех лет тюрьмы.