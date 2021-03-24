Москвичка выпрыгнула из окна, а ребенок спустился по трубе из-за угроз пьяного отца

Женщина выпрыгнула из окна, а ее несовершеннолетнему сыну пришлось спускаться по водосточной трубе, чтобы сбежать от угроз пьяного мужчины. Столичная прокуратура уже начала проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Рано утром 24 марта 2021 года в квартире, расположенной в доме в 1-м Кирпичном переулке, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать своей жене и 14-летнему сыну. В результате, опасаясь угроз, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в результате женщине понадобилась помощь врачей. В ведомстве уточнили, что во время проверки установят причины и обстоятельства случившегося, а также дадут оценку своевременности действий органов, которые должны выявлять неблагополучные семьи. Кроме того, следователи оценят, как отец исполняет свои родительские обязанности в отношении сына.

По результатам проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.