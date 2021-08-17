Москвичка выманила у женатых мужчин около миллиона рублей

Жительница Москвы обманула нескольких женатых мужчин на миллион рублей. Женщина выдумала историю о том, что ее родственник заболел смертельной болезнью. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

Кроме того, она пожаловалась на собственные жизненные трудности и нехватку денег. Знакомые посочувствовали проблемам гражданки и перевели на ее карту около одного миллиона рублей.

После того, как вскрылось, что вся эта история от начала и до конца является ложью, обманутые приятели написали заявление в полицию. По факту случившегося заведено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют детали и опрашивают возможных свидетелей.