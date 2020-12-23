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    23 декабря 2020, 20:11

    Москвичка выиграла автомобиль, ответив на вопросы о ПДД

    Алена Собкалова, Ирина Журавлева

    В социальных сетях и на радио команда LADASPORTROSNEFT проводила розыгрыш автомобиля. Чтобы выиграть, нужно было участвовать в активностях и правильно ответить на вопросы о правилах дорожного движения.
    Москвичка выиграла автомобиль, ответив на вопросы о ПДД | Изображение 1

    Москвичка Вера Вартанян выиграла автомобиль. Победительницу встречали в автосалоне пилоты автогоночной команды LADASPORTROSNEFT. Один из них, Андрей Петухов, вручил ей ключи.

    «Мне позвонили, сказали, что я выиграла машину. Я просто испытывала такую бурю эмоций, ну это произошло просто случайно. Чудеса все-таки бывают в этой жизни. Я даже не могу говорить, до сих пор испытываю такой комплекс эмоций, что мне трудно говорить», — поделилась впечатлением Вера Вартанян, победительница розыгрыша.

    Москвичка выиграла автомобиль, ответив на вопросы о ПДД | Изображение 2

    Вера призналась, что водить машину умеет, но только с автоматической коробкой передач. Новый автомобиль — на механической, но она готова взять несколько уроков у пилотов команды.

    «Механика дарит больше эмоций, больше удовольствия от вождения, больше драйва. Машина специальная — Lada Granta Drive Activе. От механики гораздо больше можно получить удовольствия», — отметил Андрей Петухов, пилот команды LADASPORTROSNEFT.

    Москвичка выиграла автомобиль, ответив на вопросы о ПДД | Изображение 3

    Всего в финал конкурса вышли 12 человек. Все они получили подарки: набор болельщиков команды LADASPORTROSNEFT. Титульный спонсор команды — «Роснефть».