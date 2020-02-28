СМИ: москвичка убила сына с ДЦП за отказ учить уроки. Хватило одного удара

Москвичка убила своего сына с ДЦП за отказ учить уроки. Разгневанная мать ударила ребенка в грудь, из-за чего мальчик начал задыхаться и хрипеть. Он скончался, не дождавшись приезда врачей.

Об этом сообщил сайт газеты «МК». Издание уточнило, что все произошло вечером 26 февраля. 39-летняя мать-одиночка решила, что ее девятилетний сын с ДЦП может учится на «отлично», а не на «хорошо». Она стала заставлять мальчика делать дополнительное задание по математике. Школьник не хотел ничего учить и начал плакать, после чего женщина стала кричать на него и материться.

У ребенка началась истерика, и он убежал в другую комнату, но мать последовала за ним. Когда очередная попытка заставить сына делать уроки провалилась, у женщины сдали нервы, и она ударила сына кулаком в грудь.

Мальчик упал на колени, начал задыхаться и хрипеть. Женщина испугалась и тут же позвонила врачам, которые по телефону рассказали ей, что нужно делать до их приезда. Однако искусственный массаж сердца ребенку не помог — через пару минут он начал синеть и скончался до приезда скорой. Когда врачи прибыли, им оставалось констатировать смерть мальчика. По предварительной версии, его сердце остановилось.

Мать сразу призналась в содеянном врачам. Она назвала себя тварью, которой на этом свете больше нет места, и пообещала покончить жизнь самоубийством. После таких признаний женщину поместили в психиатрическую клинику.

Погибший ребенок был инвалидом с детства, но, несмотря на ДЦП, ходил в школу и учился на четверки. Он жил в квартире вместе с матерью, у которой были проблемы со слухом (женщина носила слуховой аппарат), и бабушкой. Была ли последняя в квартире в момент конфликта — неизвестно.