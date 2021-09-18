Москвичка случайно обнаружила на жене Илона Маска свои самодельные эльфийские уши

Москвичка София Павлова на международной торговой площадке продала украшение в виде эльфийских ушей, не подозревая, кто стал их покупателем. Им оказалась жена гражданская жена миллиардера Илона Маска певица Граймс.

О своем неожиданном открытии Павлова рассказала у себя в Facebook. По ее словам, она занимается производством бижутерии и одно из украшений купила у нее жительница США.

Позже покупательница прислала ей видео, на котором она надела эти уши. Куликовой это польстило, и она рассказала об этом своим подписчикам, те в комментариях написали, что это певица Граймс. В этом украшении она посетила благотворительный бал Met Gala.

«Огонь! Девушка купила у меня на эти эльфийские уши и вчера прислала ссылку. Прям приятно. UPD. Так, меня просветили, что это за девица. <…> Жена Маска в ушах за 50 баксов)))) Их, к слову, за последние несколько часов четыре раза купили. UPD ссылку прислала не та что купила, еще не разобралась, кто там брал мои уши, но в Instagram певицы обнаружилось аж две мои пары! Что, конечно, шок», — поделилась россиянка.

Павловой посоветовали после такой рекламы поднять стоимость эльфийских ушей с 50 долларов до 1700 долларов.