22 апреля 2023, 19:00
Москвичка решила купить сайт по продаже ношенного белья и лишилась 150 тысяч рублей — СМИ
РЕН ТВ: москвичка лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь купить продающий ношеное белье сайт
Жительница Москвы лишилась 150 тысяч рублей при попытке купить сайт, продающий ношеные женские трусы, сообщил телеканал РЕН ТВ. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что после перевода денег продавец перестал выходить на связь и заблокировал ее.
Девушка объяснила, что увидела в интернете объявление о продаже сайта, который занимался реализацией ношеного нижнего белья. Ее заинтересовало это предложение, и она связалась со специалистами службы поддержки сервиса. Ей ответил некий Максим — он подтвердил, что согласен продать ей площадку за 150 тысяч рублей.
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Москвичка перевела сумму своему молодому человеку. Он вывел деньги на одну из платформ, где конвертировал их в криптовалюту. Затем пара перевела средства на счет, который указал Максим. После этого продавец заблокировал номер девушки и удалил историю переписки. По данным издания, полицейские приняли заявление и уже начали проверку.
Жительница Нижнего Новгорода тоже попалась на уловки мошенников. Неизвестные убедили ее в том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Женщина испугалась и сделала все, о чем ее просили, — передала им более 13 миллионов рублей.
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