Общество 22 апреля 2023, 19:00 Москвичка решила купить сайт по продаже ношенного белья и лишилась 150 тысяч рублей — СМИ РЕН ТВ: москвичка лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь купить продающий ношеное белье сайт Glenn Carstens-Peters / Unsplash

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Жительница Москвы лишилась 150 тысяч рублей при попытке купить сайт, продающий ношеные женские трусы, сообщил телеканал РЕН ТВ. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что после перевода денег продавец перестал выходить на связь и заблокировал ее.

Девушка объяснила, что увидела в интернете объявление о продаже сайта, который занимался реализацией ношеного нижнего белья. Ее заинтересовало это предложение, и она связалась со специалистами службы поддержки сервиса. Ей ответил некий Максим — он подтвердил, что согласен продать ей площадку за 150 тысяч рублей.

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Москвичка перевела сумму своему молодому человеку. Он вывел деньги на одну из платформ, где конвертировал их в криптовалюту. Затем пара перевела средства на счет, который указал Максим. После этого продавец заблокировал номер девушки и удалил историю переписки. По данным издания, полицейские приняли заявление и уже начали проверку.

Жительница Нижнего Новгорода тоже попалась на уловки мошенников. Неизвестные убедили ее в том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Женщина испугалась и сделала все, о чем ее просили, — передала им более 13 миллионов рублей.