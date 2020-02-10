Москвичка развела в своей квартире 140 котов

По словам волонтеров, у москвички оказалось такое количество котов из-за того, что она вовремя не стерилизовала и не кастрировала своих питомцев.

«Один кот остался не кастрированным, не удивлюсь, что хозяйка его спрятала. Вот он покрыл несколько кошек, только вчера выяснилось, что уже появились маленькие котята и есть беременные кошки», — поделилась волонтер.

По данным издания, часть животных удалось пристроить, другие попросту были съедены друг другом, поскольку коты постоянно голодные и никак не могут наесться.