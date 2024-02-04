Общество 04 февраля 2024, 02:49 Москвичка рассказала, почему стала жить в подъезде с тремя детьми Поселившаяся в подъезде с детьми москвичка заявила, что ее обманули Прокуратура города Москвы/ Telegram

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Многодетная мать помогла мужчине, а в итоге оказалась в подъезде одного из столичных жилых домов. Подробности случившегося женщина рассказала в беседе с «Известиями».

По словам москвички, ей позвонил риелтор и попросил ее приехать в Волоколамск на суд, чтобы помочь беженцу с Украины.

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«Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте», — уточнила она.

Женщина отметила, что никаких документов в суде она не подписывала и стала жертвой обмана. Ей заплатили за полгода проживания в квартире. Вот только после этого у нее больше не было возможности попасть в свое жилье. Таким образом, матери ничего не оставалось, как вместе с тремя детьми спать прямо в подъезде.

За аренду квартиры москвичке обещали почти 2,5 миллиона рублей, но она смогла получить на руки лишь чуть больше половины от этой суммы. Чтобы снова вернуться в свою квартиру, женщина готова вернуть эти деньги. Однако адвокат мужчины сообщил, что поселившийся в квартире человек имеет право не впускать ее обратно.

По данным прокуратуры, жительница Москвы сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас ее определили в социальную гостиницу до выяснения обстоятельств.