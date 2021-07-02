Москвичка прогулялась на Патриарших прудах в костюме QR-кода

В Москве с 28 июня в кафе и рестораны нельзя пройти без QR-кода. Одна из москвичек решила ввести новый тренд — носить костюмы с изображением способа идентификации вакцинированного.

Девушка надела квадратный каркас, обтянутый тканью с изображением QR-кода. Москвичка гуляла на Патриарших прудах возле кафе и танцевала.

В Москве и Подмосковье с 28 июня в рестораны пускают только людей, которые уже привились от коронавируса, либо за последние полгода успели переболеть ковидом, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста. Подтвердить это нужно специальным QR-кодом, при этом человек должен подтвердить, что это его QR-код, поэтому необходимо носить с собой паспорт.

Мэрии столицы пришлось ужесточить меры безопасности из-за новой вспышки коронавируса. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ковидом в Москве оказался в три раза выше среднего российского.

За последние дни несколько знаменитостей заболели COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находится лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов, умер от COVID-19 клипмейкер певицы МакSим Вадим Шатров, сама девушка находится в тяжелом состоянии уже несколько недель с высоким поражением легких, но ее тесты на коронавирус отрицательные.