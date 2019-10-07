Москвичка потребовала запретить городскую систему распознавания лиц
Москвичка Алена Попова требует запретить использование системы, рассказал газете «Ведомости» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Обработка биометрических данных без согласия граждан, пояснил он, идет вразрез с законом о персональных данных.
Представляющий интересы Поповой адвокат напомнил, что в подобной ситуации также нарушаются две статьи Конституции о праве на частную жизнь.
Как утверждает женщина, она сама пострадала от незаконного использования записей с городских камер наблюдения. В апреле 2018 года москвичке выписали штраф на 20 тысяч рублей после одиночного пикета возле Госдумы.
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В исковом заявлении Поповой указано, что суд ознакомился с записями, на которых «зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы». Подобное, уточняется в материале, является признаками применения технологии распознавания лиц.
Дарбинян заметил, что на законодательном уровне вопрос использования системы никак не регулируется.
Систему распознавания лиц запустили в Москве с 2017 года. Целью установки видеокамер указали розыск предполагаемых преступников и нарушителей.
К биометрическим персональным данным относятся сведения о физиологических особенностях человека, благодаря которым можно установить его личность. Такую информацию можно обрабатывать только при наличии письменного согласия за исключением ситуаций, касающихся борьбы с терроризмом.