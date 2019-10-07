Москвичка потребовала запретить городскую систему распознавания лиц

Жительница Москвы подала иск на мэрию за применение технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Документы против столичного правительства поступили в Савеловский суд.

Москвичка Алена Попова требует запретить использование системы, рассказал газете «Ведомости» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Обработка биометрических данных без согласия граждан, пояснил он, идет вразрез с законом о персональных данных.

Представляющий интересы Поповой адвокат напомнил, что в подобной ситуации также нарушаются две статьи Конституции о праве на частную жизнь.

Как утверждает женщина, она сама пострадала от незаконного использования записей с городских камер наблюдения. В апреле 2018 года москвичке выписали штраф на 20 тысяч рублей после одиночного пикета возле Госдумы.

Российских абонентов предложили распознавать по фото и голосу Подробнее

В исковом заявлении Поповой указано, что суд ознакомился с записями, на которых «зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы». Подобное, уточняется в материале, является признаками применения технологии распознавания лиц.

Дарбинян заметил, что на законодательном уровне вопрос использования системы никак не регулируется.

Систему распознавания лиц запустили в Москве с 2017 года. Целью установки видеокамер указали розыск предполагаемых преступников и нарушителей.

К биометрическим персональным данным относятся сведения о физиологических особенностях человека, благодаря которым можно установить его личность. Такую информацию можно обрабатывать только при наличии письменного согласия за исключением ситуаций, касающихся борьбы с терроризмом.