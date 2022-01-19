Москвичка потратила деньги из найденного кошелька и попала на крупный штраф

Жительница Москвы нашла кошелек, деньги из которого решила потратить. В итоге ее признали виновной в краже и обязали выплатить штраф на 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Суд рассмотрел дело москвички, нашедшей у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами. В кошельке оказались 40 тысяч рублей, которые женщина потратила. Документы же она хранила дома до прихода правоохранителей.

Жительницу города признали виновной в краже денег, написало РИА «Новости». По результатам заседания суд оштрафовал женщину на 25 тысяч рублей. Также москвичку обязали вернуть владельцу кошелька потраченную сумму.

Женщина оспаривала приговор сначала в апелляционной, а потом в кассационной инстанциях. Она заявляла, что не собиралась красть кошелек и просила себя оправдать. По ее словам, обнаруженные на улице деньги и документы стоит расценивать как находку.

«Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку <…> она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», — отметили в пресс-службе.

В суде предупредили, что человек считается виновным, если он нашел чью-то вещь и не попытался вернуть ее владельцу.