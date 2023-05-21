Общество 21 мая 2023, 12:58 Москвичка потеряла деньги, доверившись рекламе блогеров из «Дома-2» Shot: жительница Москвы доверилась рекламе блогеров из «Дома-2» и лишилась денег Соцсети

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Москвичка Виктория стала жертвой мошенников, доверившись рекламе блогеров из «Дома-2». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка сделала заказ в магазине дизайнерской мебели, который рекламировали Александра Гозиас и Марина Африкантова. Она внесла предоплату в размере 30,5 тысячи рублей и стала ждать доставку. Однако продавцы перестали выходить на связь, и Виктория обратилась в полицию.

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Менеджер Африкантовой заявила, что рекламная страница магазина была организована очень профессионально, и было трудно понять, что это мошенники. Она порекомендовала всем, кто попал в подобную ситуацию, жаловаться правоохранителям.

Мошенники стали использовать новые виды обмана банковских клиентов. Злоумышленники звонят людям сначала по телефону, затем по видеосвязи и имитируют работу в финансовом учреждении, далее они действуют по обычной схеме. Информацию о таких мошеннических уловках подтвердили в МТС Банке, банке «Ренессанс», в Infosecurity и Softline Company и других финансовых организациях.