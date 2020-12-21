Москвичка попала на крупный штраф после продажи квартиры иностранцам

По данным издания, женщина продала свою квартиру в центре города за 12 миллионов рублей гражданам Китая. Продажу оформили нотариально, поскольку дочери москвички принадлежала треть квартиры. После официального перехода права собственности женщина вместе с ребенком переехала в область.

В сентябре этого года ей пришло письмо из налоговой, в котором сообщалось, что она вместе с дочерью признана виновной в нарушении валютного законодательства. Они получили деньги за квартиру наличными, а по закону подобные сделки с иностранцами должны проходить только в безналичной форме.

Нотариус объяснил, что он занимался только заверением сделки по переходу права, а порядок расчетов выбрали сами участники. В свою очередь риелтор подчеркнул, что искал покупателей. Юридические аспекты сделки он не курировал.

«В общем, все профессиональные участники сделки, получив гонорар, извините, отмазались, оставив свою клиентку один на один с налоговиками. Очевидно, что, когда граждане проводят нотариальную сделку, они надеются на высокую юридическую квалификацию нотариуса и поэтому самостоятельно законодательство не изучают», — заметил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.