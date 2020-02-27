Москвичка пообедала холодцом с иглой из «ВкусВилла»

Москвичка Екатерина Власенко сделала во время обеда неприятное открытие. В состав ее холодца, который она купила в магазине «ВкусВилл», входила игла. Женщина чуть ее не проглотила.

«Сегодня утром перед работой я зашла во „ВкусВилл“, который на Бутырском валу, купила кофе и холодец. В обед решила его съесть, начала и, тщательно пережевывая, достала изо рта вот эту вот иголку. Я сначала подумала, что это косточка», — рассказала Екатерина «360».

Рядом с ней в этот момент были коллеги. Вместе с ними женщина рассмотрела острый предмет, который оказался медицинской иглой.

«В длину она 2,5 сантиметра», — уточнила собеседница «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Со вторым днем рождения меня, что ли», — написала Власенко на своей странице в Facebook.

Источник фото: телеканал «360»

«360» не удалось получить оперативный ответ от пресс-службы «ВкусВилл».