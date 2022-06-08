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    08 июня 2022, 14:57

    Москвичка получит приз за то, что придумала лучшее имя для дятла в Царском Селе

    Дарья Морозова

    Дятел из музея-заповедника «Царское Село» получил имя Сильвестр Петрович. Его автором стала жительница Москвы. За это она получит приз от сотрудников музея. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Именно ее вариант победил в голосовании. В тройку лидеров также вошли «дядя Ваня» и «Виктор Перестукин». В пресс-службе музея пообещали наградить победительницу.

    «А красивый и, кажется, довольный своим именем Сильвестр Петрович желает всем хорошего дня!» — рассказали они.