Москвичка отказалась надеть маску и укусила полицейского в МФЦ

Одна из посетительниц столичного МФЦ отказалась надеть маску и стала вести себя неадекватно. Женщина укусила приехавшего на вызов правоохранителя, после чего ее отвезли в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Поступил вызов из Многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина <...> на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно», — рассказали в ведомстве.

После появления правоохранителей посетительница стала кричать и бить по ноге полицейского. Затем она укусила второго сотрудника полиции. В итоге женщину отвезти в отдел, где составили на нее административные протоколы за нарушение ограничительных мер и неповиновение правоохранителям.

«Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры, на которых полицейские под руки выводят женщину из МФЦ. При этом посетительница кричит и вырывается. По информации журналистов, во время задержания женщина потеряла сознание и ее посадили в машину в таком состоянии.