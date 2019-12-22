Москвичка отдала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти любимого от пиратов

Россиянка отдала мошенникам 500 тысяч рублей. 71-летняя москвичка заплатила эту сумму, чтобы спасти молодого возлюбленного от пиратов.

С мужчиной по имени Джим россиянка познакомилась в интернете. Он рассказал, что является моряком, и скоро собирается уходить в очередной рейс. После этого Джим заявил, что располагает крупной суммой денег, которую боится потерять во время плавания.

«Я боюсь, что на нас могут напасть сомалийские пираты. Я хочу подстраховаться и отправить все свои сбережения тебе. Только тебе я верю», — заявил он женщине.

Россиянка в эту историю поверила и решила помочь возлюбленному. Но все оказалось не так просто — выяснилось, что для перевода денег на ее счет необходимо сперва внести около двух тысяч долларов (почти 130 тысяч рублей). Джим объяснил, что это нужно для оформления документов, и россиянка согласилась и перевела деньги.

Расходы потребовалось оплачивать еще несколько раз, однако деньги от Джима так и не поступали. Когда россиянке заявили о необходимости внести еще одну крупную сумму, она поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию. В общей сумме она отдала Джиму почти 500 тысяч рублей.