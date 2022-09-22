«Такая история может быть только в кино». Москвичка обвинила жениха-полицейского в мошенничестве из-за фиктивной свадьбы | 360°

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«Такая история может быть только в кино». Москвичка обвинила жениха-полицейского в мошенничестве из-за фиктивной свадьбы

Сына экс-мэра Лыткарина Игоря Захарова обвинили в мошенничестве из-за фиктивной свадьбы

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Жительница Москвы Анна Харитонова обвинила сына бывшего мэра города Лыткарино Игоря Захарова в мошенничестве. Девушка рассказала «360», что ее возлюбленный подделал документы о разводе, чтобы сыграть с ней свадьбу. Из-за раскрывшегося обмана бракосочетание не состоялось.

По словам девушки, она знакома с Игорем Захаровым около 20 лет. Недавно они решили сыграть свадьбу. Подали заявление в столичный ЗАГС, пригласили родителей, гостей, невеста выбрала красивое платье. В день свадьбы все было красиво, но позже выяснилось, что жених сыграл с возлюбленной злую шутку — он уже был женат, а штамп о разводе в его паспорте оказался липовым.

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Возмущенная москвичка обратилась в управление ЗАГС, а также попросила правоохранительные органы проверить жениха на предмет мошенничества. В дворце бракосочетания девушке рассказали — они знали, что штампа о разводе в паспорте жениха недостаточно, а для регистрации необходимо свидетельство о расторжении предыдущего брака.

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«Не позвонила бы я [в ЗАГС] — вообще думала бы, что я официально в браке <…> Он работает в центральном аппарате МВД на Лубянке, служебное удостоверение — подполковник внутренней службы», — рассказала о ситуации и о своем возлюбленном Анна Харитонова.

В день свадьбы несостоявшийся супруг так и не принес этот документ, а сотрудники ЗАГСа не стали отменять торжество, чтобы «не расстраивать» невесту и ее гостей. Теперь дело за правоохранителями. Они должны дать оценку действиям и сотрудников дворца бракосочетаний, и жениха.

«Он сказал, что все это сделал, чтобы не потерять меня. Потом я пошла общаться с ним к психологам, к ясновидящим, это ведь ненормальная история, которая может быть только в кино. У меня было ощущение, что это происходило не со мной», — рассказала потерпевшая «360».

А в Екатеринбурге жениха из ЗАГСа увели судебные приставы. Мужчину задержали из-за того, что он не платил алименты на содержание сына от предыдущего брака.

Свадьбы

Мошенничество

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