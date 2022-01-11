Москвичка обвинила водителя автобуса в высадке ее потерявшейся дочери

В Москве 13-летняя девочка решила впервые самостоятельно доехать до школы на общественном транспорте. Но на обратном пути она заснула, у нее сел телефон, а водитель автобуса просто высадил ее на конечной остановке. О произошедшем Карина Григорян написала в Facebook.

Девочка, которая проспала свою остановку, была вся в слезах, но водитель ее просто высадил на конечной. Он не попытался связаться с ее родителями, не стал звонить в полицию.

На помощь ребенку пришли в магазине «Дикая Орхидея». Григорян отдельно поблагодарила продавщицу Ирину, пообещав, что теперь она пожизненно их клиент.

«Сделали чай, успокоили, позвонили, в общем, повели себя как люди, а не как эти», — написала она.

Москвичка призналась, что очень переживала за дочь и ей никогда не было так страшно.

«Родители, друзья, вшивайте им трекеры. Во все места. Программы в телефон, метки в рюкзаки. Она спала, а ее мама разносила голову в поиске и рыдала, как белуга», — рассказала Григорян.

Мать девочки также поблагодарила сотрудников полиции, которых пропажа девочки тоже встревожила, и они постоянно ей звонили.

«Ну а водитель автобуса мне уже известен. Оставление без помощи несовершеннолетнего — это хороший вариант для начала диалога с человеком без чести и сердца», — заключила она.

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