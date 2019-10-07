Москвичка намерена дойти до ЕСПЧ в борьбе с системой распознавания лиц

Обработка биометрических данных без согласия граждан противоречит закону о персональных данных. В этом уверена Алена Попова, которая подала соответствующий иск в суд. Ее адвокат Саркис Дарбинян раскрыл «360» детали требований москвички.

«Попова участвовала в одиночном пикете и после запроса записей видеокамер была зафиксирована идентификация ее лица. Соответственно, мы можем говорить точно, что налицо признаки использования технологии распознавания лиц, которая уже применяется. В частности, в Москве, где об этом говорят сами городские власти», — рассказал адвокат.

По его мнению, использование этой технологии грозит очень серьезными нарушениями целого комплекса прав человека. И сейчас самое время потребовать ввести мораторий на использование этой технологии московской полицией и мэрией. Мораторий должен действовать вплоть до того момента, как будут приняты необходимые правовые гарантии от злоупотреблений, подчеркнул юрист.

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«На сегодняшний день нет никаких нормативных положений, которые говорили бы — кто, на каких основаниях и почему может иметь доступ к этим базам данных и, соответственно, использовать биометрические данные», — добавил Дарбинян.

Истцы не рассчитывают на быструю и легкую победу. Впрочем, команда настроена решительно.

«Нацелены идти до Европейского суда по правам человека. Сейчас для Совета Европы и для всего мира этот вопрос так же важен», — объяснил адвокат.