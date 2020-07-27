Москвичка на Аudi села за руль с грудным ребенком на коленях. Видео

Москвичка села за руль вместе с ребенком на коленях. Малыш явно не пристегнут — он свободно поворачивается и крутит руль, пока автомобиль стоит на светофоре. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

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Автомобиль остановился на светофоре напротив Кунцевского суда — на перекрестке Ярцевской и Партизанской улиц Москвы. Очевидцы рассказали «360», что женщина так и ехала с ребенком на коленях. Они уточнили, что автоледи находилась за рулем Audi ТТ.

По правилам детей можно перевозить в автомобилях только в специальных детских креслах. Малыши обязательно должны быть пристегнуты. Кроме того, дети до семи лет должны ездить только на заднем сиденье машины.