Москвичка лишилась сына из-за ошибки врачей, а перед ней даже не извинились. Она потребовала 15 млн компенсации

Жительница Москвы подала иск на 15 миллионов к трем больницам столицы после того, как ее сын умер из-за неправильного лечения. Мальчик умер больше года назад, но уголовное дело возбудили только осенью.

«В январе 2019 года в Морозовской больнице у меня скончался сын. Лечили ребенка по всем заключениям от двусторонней пневмонии с ОРВИ. В итоге оказался гранулематоз Вегенера. Уголовное дело идет до сих пор, экспертизы государственной еще нет. Мы получили результаты только независимой экспертизы, которую сами оплачивали», — рассказала «360» Надежда Лагода.

По словам женщины, они предъявили претензии к трем больницам: клиническому госпиталю Лапино, ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского и Морозовской больнице. В сумме — на 15 миллионов рублей.

«Мы подали гражданский иск. Все деньги, которые мы получим, пойдут в благотворительный фонд. После смерти сына мы создали благотворительный фонд, он был спортсменом по акробатическом рок-н-роллу», — добавила Лагода.

Сын Надежды умер 23 января 2019 года, когда ему было 14 лет. Мальчик занимался акробатическим рок-н-роллом, был кандидатом в мастера спорта и собирался продолжать заниматься. Теперь, после смерти сына, родители создали благотворительный фонд для помощи спортсменам, которые занимаются акробатическим рок-н-роллом.

Как рассказывала женщина на своей странице в Facebook, они рискуют так и не узнать, от чего умер юноша, ведь государственную экспертизу до сих пор не провели. Пока что известно, что все лечащие врачи мальчика уволились и теперь работают в других местах.

Ни одна из больниц не принесла матери извинений.