Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей сдачи

Пассажирка такси избила водителя из-за того, что он не нашел 20 рублей сдачи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

Конфликт произошел в ночь на 20 июня на улице Яблочкова. Водитель забрал девушку и двух ее спутников у Электрического переулка. Когда они приехали по указанному адресу, мужчина дал таксисту купюру в тысячу рублей. Таксист нашел только 750 рублей сдачи и извинился, что не может выдать еще 20 рублей.

Такой ответ девушку не устроил. Она заявила, что «дарить» ему эти деньги никто не собирается. В связи с этим пассажирка попыталась отнять у таксиста конверт с деньгами, где лежала вся дневная выручка. Однако водитель удержал ее руку. Тогда девушка избила таксиста и рассекла ему бровь. После этого компания вышла из автомобиля.

Водитель обратился в травмпункт.

Сотрудники полиции УМВД по Бутырскому району проводят проверку. «По результатам проводимой сейчас проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Предварительно, правоохранители установили личность 25-летней нападавшей.