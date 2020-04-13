Москвичка избила ребенка за баловство во время выполнения домашнего задания

Жительница Москвы делала с ребенком домашнее задание, но тот не слушался и баловался. В итоге женщина вышла из себя, сильно избив мальчика. Отец школьника отвез его в поликлинику, а правоохранители начали проверку.

Мужчина вечером 12 апреля пришел с травмированным ребенком в одну из детских городских поликлиник, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Врачи увидели на теле и голове мальчика множество ушибов, синяков и ссадин. Медики сообщили о поступившем юном пациенте в полицию.

Как выяснили правоохранители, ребенок делал уроки вместе с матерью. Женщина избила сына за то, что тот баловался и не слушался. О случившемся узнал отец школьника, который и отвез его в детскую поликлинику для оказания помощи.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали произошедшего.