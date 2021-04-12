Москвичка искала «поддерживающую феминизм» няню. Требование сочли дискриминацией и удалили

Москвичка Ясна Исхаки опубликовала на сайте Headhunter объявление о поиске няни для ребенка. Одним из требований к кандидатам на вакансию была «поддержка феминизма». Модераторы сервиса исключили это требование из объявления. Об этом Исхаки написала на своей странице в Facebook.

Автор объявления уточнила, что удаленная часть текста звучала так: «Обязательна поддержка феминизма (равноправия женщин и отказ от специфически „девочкового“ воспитания)».

Исхаки обратилась к HeadHunter, чтобы модераторы площадки объяснили, что не так с этим требованием.

«Я не могу искать няню (не важно, мужчину или женщину), которая считает мою дочь равноправным человеком?» — поинтересовалась она.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров в беседе с изданием «Такие дела» объяснил, что подобные требования к кандидатам на вакансию противоречат статье 64 Трудового кодекса.

Она не допускает ограничений по полу, расе, происхождению и убеждениям. Поэтому объявление о вакансии не прошло фильтр и его отредактировали.

Сама Исхаки с таким решением не согласилась. По ее словам, феминизм — это не убеждение, а требование равных прав для женщин. Свой пост она решила оставить «для истории».