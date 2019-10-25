Москвичи защитили граффити с портретом Марка Захарова

Граффити напротив «Ленкома» с изображением художественного руководителя театра Марка Захарова отстояли местные жители. Об этом рассказал актер театра, автор работы Алексей Кокорин.

Портрет Захарова появился на торце дома в Настасьином переулке в ночь на 1 октября — перед датой, на которую были назначены похороны великого отечественного режиссера. Автор рисунка — актер «Ленкома», который увлекается стрит-артом — рассказал, что этот портрет существовал в эскизе более года, но реализовать его никак руки не доходили. И только после смерти Захарова произведение искусства воплотили в жизнь.

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«Когда мы узнали печальную новость, я вспомнил про эскиз, возникла идея воплотить его на стене дома в переулке напротив театра. Наш художник по костюмам Настя Образцова сделала трафарет, артист хора Володя Вишневский отпечатал его в своей типографии, а мы с артистом хора Егором Стосковым нарисовали ночью 1 октября портрет на стене», — рассказал Кокорин.

По словам актера, граффити — очень специфический жанр, настенную живопись как правило быстро закрашивают. Однако именно за этот потрет мастера вступилась общественность. Художнику пообещали, что рисунок просуществует как минимум до 40 дней со смерти Захарова, но скорее всего он надолго останется на стене дома в Настасьином переулке, № 5.

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября. Его похоронили 1 октября на Новодевичьем кладбище.