Общество 23 августа 2023, 03:55 Москвичи заметили на площадке пристающего к детям иностранца — СМИ «Известия»: москвички пожаловались на пристающего к детям иностранца Pixabay

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Несколько жительниц Москвы обратились в полицию с заявлением, что на детской площадке иностранный мужчина приставал к их детям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчина появился на площадке у дома № 14 по улице Академика Пилюгина, об этом в заявлении указала одна из обратившихся. Незнакомец начал трогать детей через одежду, а девятилетней девочке попытался засунуть руку под костюм. Другую семилетнюю девочку взял на руки и поцеловал в щеку.

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Другая заявительница указала, что посторонний мужчина придерживал ее девятилетнюю дочь, якобы помогая подниматься на горку. Еще одна мама рассказала, что тот же незнакомец приставал к ее 10-летней дочери.

Полиция установила личность мужчины. Им оказался гражданин Китая, который приехал к сыну в гости. Регистрации на территории России он не имеет. Правоохранители начали проверку по факту жалоб.