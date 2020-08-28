Москвичи заинтересовались съемом жилья в Подмосковье

Хотя дачный сезон подходит к концу, люди не перестают интересоваться загородными домами в Подмосковье. Об этом говорят данные Avito и ЦИАН.

Эксперты связывают это с опасениями, что осенью могут вновь ввести новые ограничения из-за предполагаемой второй волны коронавируса. Об этом написал РБК. Мэр Москвы Сергей Собянин уже не раз говорил, что это все слухи.

В августе число просмотров объявлений о сдаче коттеджей или другого загородного жилья в аренду оказалось на 32% выше, чем в том же месяце прошлого года.

По данным сервиса «Avito Недвижимость», в первую неделю спрос на аренду недвижимости в Подмосковье превышал уровень 2019 года на 60%, во вторую — на 49%, в третью — на 55%.

Спросом на Аvitо аналитики считают запрос контактов арендодателя в объявлении. В ЦИАН спрос — это просто открытие страницы с предложением. При этом эксперты не отслеживают, была ли совершена в итоге сделка или нет.

По данным Avito, в Московской области больше всего существует спрос на аренду домов (74%), за ними идут дачи (15%). Снять последние в среднем стоит 25 тысяч в месяц. Стоимость простых загородных домов выросла с 30–34 тысяч до 39 тысяч рублей.

Больше всего за год выросли цены на аренду коттеджей. Если в последние недели августа 2019 года они сдавались в среднем за 80 тысяч рублей, то в этом месяце ценник поднялся до 100 тысяч. Танхаус в прошлом году можно было арендовать за 65 тысяч, сейчас — за 75 тысяч рублей в месяц.

Ранее глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов напомнил дачникам, что нужно делать на своих участках в конце сезона.