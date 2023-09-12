12 сентября 2023, 14:16
Москвичи за лето воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 миллиона раз
Харитонов: к московской сети Wi-Fi за лето подключились свыше 12,5 миллиона раз
За лето более 12,5 миллиона москвичей и гостей столицы воспользовались бесплатным городским интернетом. Об этом рассказал глава проекта «Городской вайфай» департамента информационных технологий города Александр Харитонов.
Самыми популярными местами для подключения к Сети стали улицы и парки в центре города, включая Охотный Ряд, Маросейку, Солянку, Манежную площадь, Никитский бульвар.
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Одним из лидеров среди зеленых территорий стал парк Горького, где новые точки доступа появились в конце прошлого года.
Только с июня по август горожане передали в общей сложности более 4,5 миллиона гигабайт трафика, а количество подключений к Сети превысило 12,5 миллиона.
Александр Харитонов
Харитонов добавил, что столичная сеть, объединившая более 24,5 тысячи точек доступа, стала крупнейшей в мире. Так, больше всего подключений зафиксировали в июне.
Пользователям не потребуется авторизация каждый раз при подключении к Сети в течение прогулок. Единая система вайфай-пространства позволит пользоваться интернетом непрерывно, перемещаясь по городу, и проходить повторную идентификацию только раз в три месяца.
Найти ближайшие точки доступа к бесплатному интернету можно воспользовавшись интерактивной картой на портале mos.ru.
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