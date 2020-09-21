Москвичи вызвали полицию из-за просьбы бездомных открыть банку с консервами

Двое московских бомжей попросили прохожих открыть банку с консервами. Те вызвали полицию, сообщив правоохранителям, что бомжи были вооружены.

Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщение о вооруженных гражданах поступило 20 сентября по телефону службы 02. Собеседник сообщил, что люди с оружием находятся по адресу: улица Новорязанская, дом 32.

На место выехали полицейские, которые обнаружили там двух бездомных мужчин 1989 и 1986 годов рождения. Оба гражданина были сильно пьяны. Они рассказали правоохранителям, что из-за состояния алкогольного опьянения не смогли самостоятельно открыть железную банку с консервами с помощью канцелярского ножа. Поэтому мужчины решили обратиться за помощью к прохожим и попросили их открыть еду. В ответ на это москвичи вызвали полицию.

Правоохранители организовали проверку случившегося.