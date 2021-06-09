Москвичи выставили одноразовые стаканчики из-под кофе за 5000 рублей

На смену пакетам из ЦУМ пришли стаканчики Gucci. Продавцы «Авито» не стесняются продавать использованные стаканчики из-под кофе, суммы доходят до пяти тысяч рублей.

На Патриарших прудах в мае этого года открылся Gucci shop & bar. Заведение сразу стало популярным: чтобы туда попасть, нужно отстоять огромную очередь. А если человек смог туда попасть, то обязательно расскажет об этом в Instagram и сделает модное фото со стаканчиком в руках — чтобы доказать, что он там был.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала стаканчики выкладывали за 10 и 15 тысяч рублей. Но, видимо, покупатели были не согласны с такой суммой, и продавцы снизили до пяти тысяч. Многие, чтобы быстрее продать бумажный стаканчик, покупают на сервисе объявлений услугу VIP.

Источник фото: телеканал «360»

Продавцы предлагают стаканы на различный вкус — от маленьких до больших. Многие могут похвастаться наличием пакета. Ольга, попав в Gucci shop & bar на Малой Бронной, сразу купила 10 стаканов. В наличии есть лоты размером 0,2, 0,3 и 0,4. Все с крышками. При покупке сразу нескольких действует скидка. Если за один стакан она требует четыре тысячи рублей, то за пять — всего девять. Весь набор она готова отдать за 15 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Продавцы, которым важно продать быстрее, чем получить большую выгоду, готовы отдавать задаром. Продавец Нурик предлагает целый набор: подарочные сумка, стакан и ручка. Цена символическая: три тысячи рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Практически бесплатно продавец Тоня отдает популярный стаканчик. Стоимость 300 рублей девушка поставила ради искусства. Модный аксессуар можно использовать в интерьере для кистей или канцтоваров.

Поп-ап-заведение закроется уже в июне, а пока кофе в заветном стаканчике в нем можно купить за 190 рублей — 300 рублей.