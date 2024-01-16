Общество 16 января 2024, 15:12 Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году Более 235 тысяч москвичей проголосовали за мероприятия на Южном речном вокзале Alexander Legky/Global Look Press

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Москвичи на портале «Активный гражданин» выбрали, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. Опрос прошли более 235 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Горожанам предлагали выбрать не более пяти вариантов из 10 возможных. Также можно было предложить собственные идеи.

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Концерты выбрали 16% голосовавших, а еще 14% — кинопоказы. За выставки отдали голос 13%, а за мастер-классы и развлекательных мероприятия для детей — 11%. Каждый десятый горожанин выступил за спортивные занятия.

Около 7% хотели бы видеть в программе мероприятий творческие встречи со знаменитостями, 6% отдали предпочтение лекциям, конференциям и квизами, а еще 3% — презентациям книг. Свыше 1,5 тысячи жителей столицы поделились своим вариантом ответа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Южный речной вокзал открыли после реконструкции в апреле 2023 года, и меньше чем за год работы он стал популярной культурной площадкой: там прошло свыше 300 бесплатных мероприятий.

«В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта „Активный гражданин“», — заключил Ликсутов.

За год Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число гостей. Их посетили более трех миллионов человек.