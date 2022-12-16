16 декабря 2022, 18:20
Москвичи выбрали имя для альпаки с «Городской фермы» на ВДНХ
Жители Москвы приняли участие в голосовании по выбору имени для альпаки, которая родилась на «Городской ферме» ВДНХ. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Электронные сервисы Москвы».
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Шерсть животного темного-коричневого цвета, поэтому альпаку назвали Шоколадкой. Этот вариант выбрали 28% участников голосования. На втором месте оказалось имя Мила — за него голосовали 26%. Еще 21% выбрали вариант Паулина.
Москва 2022
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