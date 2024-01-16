Общество 16 января 2024, 18:11 Москвичи выберут мероприятия, которые пройдут в экоцентре «Яуза» Сайт «Активный гражданин» запустил голосование за мероприятия в экоцентре «Яуза» Freepik

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Москвичам предложили выбрать на портале «Активный гражданин», какие мероприятия пройдут в экоцентре «Яуза». Проголосовать можно за пять из 14 предложенных вариантов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Помимо квестов, лекций, экскурсий и мастер классов горожане могут выбрать турниры по настольным играм, походы, литературный клуб и многое другое.

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Экоцентр «Яуза» открыли в конце 2022 года в районе Отрадное, в пойме реки Чермянки. Его уже посетили более 20 тысяч москвичей и гостей столицы. Гости могут в интерактивном формате ознакомиться с такими экологическими профессиями, как экоурбанист, городской фермер, агроэколога, ветеринар-реабилитолог, экопроектировщик и экодиетолог. Организация также организует волонтерские акции и проводит экскурсии по парку.

Ранее москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году.