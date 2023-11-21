Общество 21 ноября 2023, 18:34 Москвичи выберут лучший проект реставрации за 2023 год Москвичи определят лучший проект реставрации в 2023 году в «Активном гражданине» Сайт мэра и правительства Москвы

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В проекте «Активный гражданин» проведут голосование за лучший проект реставрации в Москве в этом году. Горожанам предложили выбрать один из шести домов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Одним из номинантов стал Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной, который является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс „Дома Правительства“». Его создал архитектор Борис Иофан. Во время реставрации специалисты сделали панорамные витражные окна, заложенные в советское время.

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Другой претендент — павильон ВДНХ № 51 «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо»), который возвели в 1954 году. С того времени здание ни разу не проводили в порядок. Работники восстановили скульптуру «Боец с быком» на главном фасаде, деревянные двери на входе с металлическим декором, оконные блоки, а также реконструировали скульптуры быков.

Кроме того, участвует в голосовании и павильон «Центральный» на ВДНХ. Это одно самых крупных сооружений выставки. На протяжении нескольких лет там вели ремонтные работы, позволившие возвратить зданию исторический вид.

В конкурсе также участвуют фасады жилого дома Пантелеева, украшенные декоративными элементами — растительными орнаментами, статуями, фигурками купидонов и орлов. Прошедшая реставрация стала первой с момента постройки, а после ее завершения там открыли гостиницу.

Конкурс «Московская реставрация» проходит в столице в 13-й раз. За все время его лауреатами стали более 450 специалистов и организаций.

Накануне стало известно, что реставрацию дома, где жил Станиславский, завершат в Москве в первом квартале 2024 года.