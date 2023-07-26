26 июля 2023, 14:53
Москвичи возмутились сносом памятника героям ВОВ в Текстильщиках
Москвичи возмутились сносом памятника героям ВОВ в Текстильщиках при строительстве ЖК
В районе Текстильщики из-за строительства ЖК «Волжский парк» снесли памятник работникам московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Действия застройщика возмутили жильцов района, сообщил источник «360».
По его данным, с момента начала строительства москвичи пристально следили за тем, чтобы памятник остался целым и невредимым. В 2021 году им пообещали, что так и будет. Однако на днях монумент снесли.
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По словам жителей, застройщик сделал это без предупреждения. Фотографии разбитого памятника они увидели в Сети. По их мнению, монумент, видимо, не вписался в общую концепцию ЖК, поэтому от него и решили избавиться.
«Совсем непонятно, почему не было информации о грядущем сносе. Ведь этого не могло случиться без проекта и уведомления местных властей», — сказала одна из жительниц.
В пресс-службе компании-застройщика информацию не прокомментировали. В свою очередь, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что памятник не снесли, а хотят перенести. Поэтому его разобрали.
Информация проверяется.
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Памятники
Великая Отечественная война
Москва 2023
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