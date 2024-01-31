Общество 31 января 2024, 18:55 Москвичи воспользовались сервисом «Поиск по архивам» более 20 миллионов раз Ракова: сервисом Главархива Москвы «Поиск по архивам» воспользовались 20 млн раз РИА «Новости»

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С момента запуска онлайн-проекта «Поиск по архивам» в начале 2023 года пользователи обратились к отсканированным искусственным интеллектом документам более 20 миллионов раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сервис «Моя семья» предоставил пользователям доступ к цифровым копиям метрических книг, включающих данные о рождениях, браках и смертях москвичей, а также жителей Московской губернии различных конфессий. Эти записи послужили основой для обучения нейросети проекта «Поиск по архивам». Искусственный интеллект проанализировал более 10 миллионов рукописных страниц исторических документов.

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«За год работы сервиса к порталу обратились более 20 миллионов раз, что говорит о его популярности и необходимости», — уточнила заммэра.

На сегодняшний день база данных включает более 5,4 миллиона страниц исторических материалов из Главархива Москвы. Также в ней разместили документы из архивов 11 областей России, среди которых Московская, Оренбургская, Новгородская, Иркутская, Астраханская и другие. Данные пригодятся историкам, социологам, демографам и журналистам, а также всем, кто интересуется историей своего происхождения.

В феврале Главархив начнет принимать воспоминания горожан о праздниках. Москвичи также смогут поделиться яркими моментами о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.