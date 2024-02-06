Общество 06 февраля 2024, 10:39 Приложением «Моя Москва» воспользовались более 80 миллионов раз Собянин: приложением «Моя Москва» воспользовались более 80 млн раз за 5 лет РИА «Новости»

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За пять лет работы мобильного приложения «Моя Москва» им воспользовались примерно 80 миллионов раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, примерно миллион москвичей каждый месяц обращаются к этому сервису для выполнения различных задач, таких как запись на прием к врачу, оплата счетов, отправка показаний счетчиков. Кроме того, платформа предоставляет такие возможности, как участие в благотворительных акциях, просмотр успеваемости и домашних заданий школьников, запись питомцев к ветеринару.

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«Приложение уже установили больше шести миллионов горожан, из них 1,5 миллиона — в 2023 году», — добавил Собянин.

Москвичи также в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса. С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки.