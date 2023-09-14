Общество 14 сентября 2023, 10:38 Москвичи воспользовались онлайн-сервисом записи к нотариусу более 50 тысяч раз Москвичи более 50 тысяч раз записались к нотариусу через сервис на mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

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На сайте мэра и правительства Москвы работает сервис онлайн-записи к нотариусу. Горожане воспользовались этой услугой более 50 тысяч раз. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий города.

«Запись к нотариусу на mos.ru — простой и удобный инструмент, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства», — подчеркнули в ведомстве.

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Всего через сервис можно получить 43 услуги. Их оказывают около 240 столичных нотариусов. Москвичи уже забронировали на портале более 20 тысяч встреч со специалистами. Также в ведомстве подчеркнули, что в текущем году пик записей пришелся на апрель, июнь и июль.

Чаще всего жители столицы обращались за помощью для удостоверения доверенности или согласия. Записаться к специалисту можно на портале мэрии Москвы.

Ранее стало известно, что сервисом «Вызов мастера» в столице воспользовались более 200 тысяч раз.