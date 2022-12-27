Общество 27 декабря 2022, 14:22 Москвичи в новогоднюю ночь прокатятся на метро бесплатно Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным РИА «Новости»

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Бесплатным проездом на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте можно будет воспользоваться с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом сообщил Telegram-канал НТВ.

Ранее о том, что жителей и гостей столицы ожидают бесплатные поездки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это не первая такая праздничная акция. В этом году будет уже шестой раз, когда метро и МЦК будут работать без перерыва и с выгодой для пассажиров.

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Кроме этого, в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы москвичи могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений.

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«Чтобы создать праздничное настроение, будут курсировать прекрасные автобусы. Мы празднично оформили город, включили праздничное освещение, открыли ярмарки, катки», — рассказал градоначальник.

Ранее синоптики обещали москвичам теплую и мягкую погоду в новогоднюю ночь. Местами выпадет снег, но температура при этом повысится до +2 градусов.