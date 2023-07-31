Общество 31 июля 2023, 13:51 Москвичи увидят в августе самое крупное суперлуние Метеоролог Позднякова: в августе жители столичного региона увидят сразу два суперлуния Freepik

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В начале и конце августа жители Москвы увидят на небе два суперлуния. Первое из них — сегодня ночью. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, первое из них, которое горожане увидят уже этой ночью, назвали Осетровым.

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Такое обозначение оно получило еще во времена индейцев. В начале августа они традиционно начинали с охоты на осетров. К тому же небесное тело часто окрашивается в багряный цвет, что очень похоже на оттенок этих рыб.

Позднякова добавила, что второе суперлуние москвичи будут наблюдать в ночь на 30 августа. Оно будет самым крупным в этом году. Небесное тело максимально приблизится к Земле.

В начале июля «Лахта-центр» опубликовал снятые в Петербурге кадры суперлуния.