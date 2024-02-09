Общество 09 февраля 2024, 18:18 Москвичи утилизировали 30 автомобилей с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог москвичам утилизировать 30 автомобилей РИА «Новости»

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Москвичи утилизировали 30 автомобилей весом в 40 тонн с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». В основном они избавлялись от машин, выпущенных в период с 1986 по 2011 годы. Об этом сообщили в ГКУ «Новые технологии управления».

Услуга утилизации транспортных средств предоставляется горожанам бесплатно через портал mos.ru. Чтобы оформить заявку, нужно перейти на страницу сервиса, войти в категорию «Металлические изделия» и выбрать пункт «Транспортное средство». В назначенный день сотрудники компании прибудут на место, проверят документы на авто и организуют его транспортировку.

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Благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей» жители столицы уже направили на вторичную переработку более 1,5 тысячи тонн отходов, отметил мэр города Сергей Собянин.

«Заказчикам не нужно упаковывать и выносить ненужные предметы — обо всем позаботятся специалисты», — отметил замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

За время функционирования сервиса москвичи сдали на утилизацию свыше 58 тысяч различных предметов. Подавляющее большинство из них составила бытовая техника: холодильники, стиральные машины, а также газовые и электрические плиты.

Ранее сервис по распродаже продуктов с истекающим сроком годности создали в Москве. Он позволит покупателям выгодно приобретать продукцию, а компаниям — избежать утилизации портящегося товара и заработать.